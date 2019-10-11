Kayserispor'da samet aybaba dönemi başladı

11.10.2019 16:47

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, görevi bırakan Hikmet Karaman'ın yerine, sezon sonuna kadar teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı. İmza töreninde konuşan Aybaba, "Burada olmaktan son derece mutluyum" dedi.

Başkan Erol Bedir'in istifasının ardından pazar günü yapılan yönetim kurulu toplantısında kulüp başkanlığına getirilen Hamdi Elcuman ve sportif direktör Bülent Bölükbaşı'nın da katıldığı törende Samet Aybaba ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Kayserispor Kulüp binasında yapılan imza törenine; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı.

Kaynak: DHA

'KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hamdi Elcuman, Kayserispor'un sadece şehrin değil, ülkenin değeri olduğunu söyleyerek, "Bizim ilk ve en önemli adayımız Samet Aybaba'ydı. Kendisine teşekkür ediyorum, bizi hiç ikiletmedi. Teklifimiz sonrası 'Benim bu şehre vefa borcum var' dedi. Hocamız ile sezon sonuna kadar anlaştık. Samet Aybaba ile geçmişten gelen bir dostluğumuz var. Ben tekrar bizi hiç ikiletmeden buraya geldiği için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.'ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'Samet Aybaba ise Kayserispor'un sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek, "Burada olmaktan son derece mutluyum. Dün futbolcularla idmana çıktık, onlarla sohbet ettik, sorunlarını anlattılar. Kötü başlangıç, eğer önlem alınmazsa ve futbolcular motive edilmezse olumsuz durum sürekli hale geliyor. İyi bir kadromuz var, doğru kullanacağız. Çok çalışacağız. Hep birlikte hareket edeceğiz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu sadece benim çözebileceğim bir iş değil. Şu anda takımın motivasyona ihtiyacı var. Önümüzde önemli bir maç var. O maçı kazanarak iyi başlamak istiyoruz" diye konuştu.'BU TAKIMIN HAK ETTİĞİ YER BURASI DEĞİL'Kayserispor'da başkanlığı bırakan Erol Bedir ile birlikte istifa eden Erdem Kemaloğlu'nun yerine sportif direktörlüğe getirilen Bülent Bölükbaşı da, "Bu takımın hak ettiği yer burası değil. Burada çok güzel günlerim geçti. Şehrin bana kattıklarını ödeyebilmek için geldim. İnşallah bu takımı buradan çıkaracağız. Takımın hak ettiği yer burası değil. Elimizden geleni yapıp üst sıralara çıkacağız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kulüp Başkanı Hamdi Elcuman'ın konuşmasıTeknik direktör Samet Aybaba'nın konuşmasıSportif direktör Bülent Böşlükbaşı'nın konuşmasıİmza töreniGenel Detay