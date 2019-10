11.10.2019 16:34

- Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi

Samet Aybaba: "Herkesin desteğine ihtiyacımız var"

KAYSERİ - Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, herkesi takıma desteğe çağırdı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, "Bildiğiniz üzere pazar günü gece alınan bir kararla yönetimimizi çok hızlı bir şekilde topladık ve yönetim kurulumuzun kararıyla başkanlık koltuğuna biz oturduk. Yapılacak işlerle ilgili hem pazar günü hem de pazartesi günü yönetim kurulumuzla yeniden istişare ettik, çok hızlı aksiyon almamız gerektiğini, Kayserispor'un yalnız bu şehrin değil bütün ülkenin değeri olduğunu ve yiğidin düştüğü yerden kalkması gerektiğini bu yönde çalışmamız için arkadaşlarımız bizi yüreklendirdi. Çalışmalara başladık. Bütün gayretimizle bu işleri takip ettiğimizi söylemiştim. Bizim ilk ve en önemli adaylarımızdan biri Samet Aybaba hocamızdı. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Bizi hiç ikiletmedi. 'Benim bu şehre vefa borcum var. Siz Kayserilisiniz ama ben de yarı Kayserili sayılırım. Hatta tam Kayseriliyim' dedi. Burada aramızdadır. Hocamızla bu sezon sonuna kadar anlaştık ama bizim gönül bağımız sonsuzdur. Bu zannedilmesin ki bugünün işi. Hocamızla geçmişten gelen bir muhabbetimiz, sevgimiz ve saygımız var. Kayserispor'umuzu konuştuk. Hocamla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. O da sağ olsun gönlünü bize açtı. Bu gönlünü açmanın sonucu da bugün buradayız" şeklinde konuştu.

Samet Aybaba: "Kazanarak başlamak istiyoruz"

Kayserispor'un yeni teknik adamı Samet Aybaba ise herkesin desteğine ihtiyacı olduklarını söyleyerek, "Uzun yıllar önce geldim ve burada çalıştım. O zamanlar böyle değildi. Her şey değişti. Büyükşehir Belediye başkanımız o zaman Melikgazi Belediye başkanıydı. Her yer değişmiş. Biraz gezdik, şehir çok değişmiş ama içindeki insanlar hep aynı. Birlikte hareket eden, yürekleri ve gönülleri zengin insanlar. Ben de burada olmaktan son derece mutluyum. Takımın pozisyonunu biliyorsunuz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Türk futbolu aslında ekonomik olarak çok sıkıntılı bir süreçtedir. Kulüplerimizin bu anlamda sıkıntıları ve sorunları var. Bizim kulübümüzün de var. Dün oyuncularımızla biraz sohbet ettik. Onlarla bir idman yaptık. Onlar da bu anlamda sorunları olduğunu bize ilettiler. Futbolda kötü başlangıca hemen önlem alınmazsa veya oyuncuları farklı motive edilmezse sürekli hale geliyor. O nedenle onlarla da konuştuk. Bu işler geliştikçe onların performansları da gelişecektir diye düşünüyoruz. İyi bir kadromuz var. Doğru kullanacağız ve çok çalışacağız. Hep birlikte hareket edeceğiz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu sadece benim çözebileceğim bir iş değil. Burada bulunan herkesin katkıda bulunması lazım. Her şeyi büyük organize diye düşünmeyelim. Onları takdir edip alkışlamak bile onları motive eder. Şu anda takımın bu motivasyona ihtiyacı var. Önümüzde çok önemli bir maçımız var. Kazanarak başlamak istiyoruz. Eğer öyle olursa bu kadro kafasını kaldırır, şehirde kafasını kaldırır ve iyi bir yerlere gelir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı da, "Benim için çok özel duygular var. Burada çok güzel günlerim geçti. Bu şehrin bana verdiklerini ve bana kattıklarını tekrardan bu şehre ödeyebilmek için geldim. İnşallah hocamla beraber bu takımı buradan çıkaracağız. Bu takımın hak ettiği yer burası değil. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp bu takımı buralardan yukarılara doğru çıkartacağız" diye konuştu.

İmza törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

Kaynak: İHA