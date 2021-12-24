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Kayserispor'da sakatlık şoku

Kayserispor'da sakatlık şoku
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Yukatel Kayserispor'un defans futbolcusu Dimitrios Kolovetsios'tan kötü haber geldi.

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Yukatel Kayserispor'un defans futbolcusu Dimitrios Kolovetsios'tan kötü haber geldi.

Yukatel Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'tan kötü haber geldi. Yeni Malatyaspor maçında sahada yer alan başarılı futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında kopma olduğu tespit edildi. Maçın 79.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Dimitrios Kolovetsios'un yapılan tetkikler sonrasında sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada; "Dün oynadığımız Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan sporcumuz Dimitrios Kolovetsios'un yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi. - KAYSERİ

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