Kayserispor'da Pedro Henrique 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Kayserispor'da Pedro Henrique 3 hafta sahalardan uzak kalacak

04.02.2021 23:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:50
Kayserispor'da Pedro Henrique 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelede sakatlanan Pedro Henrique'nin sol ayak bileğinde ödem oluştuğu tespit edildi.

Yapılan kontroller sonucunda 30 yaşındaki futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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