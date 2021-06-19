Kayserispor'da olağan genel kurul 26 Haziran'a ertelendi
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Kayserispor'da olağan genel kurul 26 Haziran'a ertelendi

Kayserispor'da olağan genel kurul 26 Haziran'a ertelendi
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da olağan genel kurul, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 26 Haziran'a ertelendi.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da olağan genel kurul, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 26 Haziran'a ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Genel kurul, 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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Kayserispor'da olağan genel kurul 26 Haziran'a ertelendi - Haberler Spor
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