Kayserispor'da Mustafa Pektemek Kovid-19'a yakalandı
AA, Ergün Haktanıyan - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da forma giyen Mustafa Pektemek'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da forma giyen Mustafa Pektemek'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takımda Mustafa Pektemek'e Kovid-19 testi uygulandı. 33 yaşındaki forvet oyuncusunun testi pozitif çıktı.
AA / Ergün Haktanıyan - Spor