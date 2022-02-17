Kayserispor'da Mustafa Pektemek Kovid-19'a yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor'da Mustafa Pektemek Kovid-19'a yakalandı

AA, Ergün Haktanıyan - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor'da Mustafa Pektemek Kovid-19'a yakalandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da forma giyen Mustafa Pektemek'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da forma giyen Mustafa Pektemek'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takımda Mustafa Pektemek'e Kovid-19 testi uygulandı. 33 yaşındaki forvet oyuncusunun testi pozitif çıktı.

AA / Ergün Haktanıyan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Pektemek, Kayserispor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title