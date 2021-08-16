Kayserispor'da moraller bozuk
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Kayserispor'da moraller bozuk

Kayserispor'da moraller bozuk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'e mağlubiyet ile başlayan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak'a tepkiler var. Yalçın Koşukavak, sarı kırmızılı takımda ikinci yenilgisini aldı.

Süper Lig'e mağlubiyet ile başlayan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak'a tepkiler var. Yalçın Koşukavak, sarı kırmızılı takımda ikinci yenilgisini aldı.

Geçen sezon ligin 38.haftasındaki Denizlispor maçı ile Kayserispor serüvenine başlayan teknik direktör Yalçın Koşukavak çıktığı 6 maçta 2.yenilgisini aldı. Denizlispor galibiyeti sonrasında oynanan 3 maçta beraberlik alınırken son Fenerbahçe maçı ve bu sezonun ilk maçı olan Altay müsabakasında yenilgi alan Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak eleştiriliyor.

Geçen sezon son maçta kümede kalmayı başaran ve bu sezon başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen sarı kırmızılı takımın Altay maçında sergilediği futbol ve alınan sonuca tepkiler var. Kayserispor taraftarları, sosyal paylaşım sitelerinden teknik direktör Yalçın Koşukavak'a tepki gösterirken, yönetime de serzenişte bulunuyor. Kayserispor taraftarı, geçen sezonlardaki yaşanan sıkıntıların bu sezon yaşanmaması için biran önce teknik direktör değişikliğine gidilmesinden yana fikir beyan ediyor.

Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı maçlarda şu sonuçları aldı:

Kayserispor-Denizlispor 6-3

Y.Malatyaspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Gaziantep 0-0

Başakşehir-Kayserispor 0-0

Kayserispor-Fenerbahçe 1-2

Altay-Kayserispor 3-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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