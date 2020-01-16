Kayserispor'da Mensah kadro dışı bırakıldı

16.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:10

Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mehsah, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile berabere kalan ve ligde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı. Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Oyuncularımızdan Bernard Mensah disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymaması sebebi ile kadro dışı bırakılmıştır" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA