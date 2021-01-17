Kayserispor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kayserispor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

17.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 17.01.2021 22:44
Kayserispor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Salı günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Salı günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla sona erdi.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Selçuk Özdağ Meral Akşener
Magazin Demet Şener Bülent Ersoy Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Yumlu Tolga Ciğerci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar İznik Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 22:44:26. #1.15#
title