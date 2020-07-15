Kayserispor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
15.07.2020 19:19 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:31
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynandı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA