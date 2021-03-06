Kayserispor'da Maglica şoku
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayserispor'da Maglica şoku

06.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:07
Kayserispor'da Maglica şoku

Hes Kablo Kayserispor'da Anton Maglica maç kadrosuna alınmayacak.

Hes Kablo Kayserispor'da Anton Maglica maç kadrosuna alınmayacak.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Anton Maglica iyileşmedi. Geride kalan hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının 51.dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan Anton Maglica, sakatlığından ötürü Hatayspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Çaykur Rizespor maçı sonrası MR'ı çekilen ve sağ arka adalesinde zorlama tespit edilen Anton Maglica, yarın Hatay'da oynanacak maçta takımındaki yerini alamayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor'da Maglica şoku - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 11:10:02. #1.16#
title