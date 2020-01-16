Haberler » Spor » Kayserispor'da lisanslar çıktı - Spor

Kayserispor'da lisanslar çıktı

Hes Kablo Kayserispor'da yeni transferlerin lisansları çıktı.

16.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:51
Kayserispor'da lisanslar çıktı

'da yeni transferlerin lisansları çıktı.


Süper Lig'in ikinci yarısı öncesinde kadrosunu güçlendiren Hes Kablo Kayserispor'da yeni futbolcuların lisansları çıktı. Oğuzhan Çapar'dan sonra Muris Mesanovic, Mario Situm ve Kozan Kvrzic'in lisans işlemleri tamamlandı. Hes Kablo Kayserispor, Muris Mesanovic ile 6 aylık, Mario Situm ve Kozan Kvrzic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.


Sarı Kırmızılı takımda Enver Cenk şahin ile Gustavo'nun da gün içerisinde lisans işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler