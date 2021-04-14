Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor
Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 35'inci haftasında cuma günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç oynadı. Sarı-kırmızılı oyuncular taktik çalışmayla yaklaşık 1.5 saatlik antrenmanı tamamladı.

Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayserispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:56:36. #1.16#

title