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Kayserispor'da keyifler yerinde

Hes Kablo Kayserispor'da keyifler ve moraller yerinde.

Kayserispor'da keyifler yerinde
28.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:46

Hes Kablo Kayserispor'da keyifler ve moraller yerinde.

12 Haziran'da yeniden başlamasına karar verilen Süper Lig için çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da forma savaşı kızışmaya başlarken futbolcuların antrenman sonrasındaki neşeli halleri de takım içerisinde birlikteliğin üst seviyede olduğunu gösteriyor.

Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekipte futbolcuların keyifli ve neşeli olması gözlerden kaçmadı. Antrenman sonrası Hasan Hüseyin Acar, Ziya Alkurt ve kaleci Hakan Arıkan'ın keyfi görülmeye değerdi. Ligin başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Hasan Hüseyin, "Ligde 8 final maçcına çıkacağız. Maksimum puan toplayarak kümede kalacağımıza inanıyoruz. Takım arkadaşlarımızla buna inandık ve bu yönde çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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