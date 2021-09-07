Kayserispor'da Kevin Luckassen, Rumen kulübü Sepsi'ye kiralandı
Kayserispor Kulübü, Hollandalı futbolcu Kevin Luckassen'i Romanya 1. Lig ekiplerinden Sepsi OSK Sfantu Gheorghe'ye kiraladığını açıkladı.
Kayserispor Kulübü, Hollandalı futbolcu Kevin Luckassen'i Romanya 1. Lig ekiplerinden Sepsi OSK Sfantu Gheorghe'ye kiraladığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar Sepsi OSK Sfantu Gheorghe'ye kiralandığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil