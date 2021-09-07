Kayserispor'da Kevin Luckassen, Rumen kulübü Sepsi'ye kiralandı
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Kayserispor'da Kevin Luckassen, Rumen kulübü Sepsi'ye kiralandı

Kayserispor'da Kevin Luckassen, Rumen kulübü Sepsi'ye kiralandı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Kayserispor Kulübü, Hollandalı futbolcu Kevin Luckassen'i Romanya 1. Lig ekiplerinden Sepsi OSK Sfantu Gheorghe'ye kiraladığını açıkladı.

Kayserispor Kulübü, Hollandalı futbolcu Kevin Luckassen'i Romanya 1. Lig ekiplerinden Sepsi OSK Sfantu Gheorghe'ye kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar Sepsi OSK Sfantu Gheorghe'ye kiralandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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Kayserispor'da Kevin Luckassen, Rumen kulübü Sepsi'ye kiralandı - Haberler Spor
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