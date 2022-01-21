Kayserispor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor
AA / Murat Asil - Haberler | Spor
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla sürdü.
Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.