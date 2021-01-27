Kayserispor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor
27.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:44
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas çalışmaları ve çift kale maçla sona erdi.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin