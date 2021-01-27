Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü

HES Kablo Kayserispor, ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

HES Kablo Kayserispor, ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, 22'nci haftada cumartesi günü deplasmanda yapacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas, top kapma ve taktik çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN