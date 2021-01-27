Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü

27.01.2021 11:32 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:36
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü

HES Kablo Kayserispor, ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

HES Kablo Kayserispor, ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, 22'nci haftada cumartesi günü deplasmanda yapacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas, top kapma ve taktik çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Josef De Souza Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Bağcılar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:36:33. #1.15#
title