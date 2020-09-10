Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
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Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
10.09.2020 21:35 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:38

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma bölümünün ardından istasyon, pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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