Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

12.10.2019 20:33

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda koordinasyon çalışması yaptı.

Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılarak pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: AA
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