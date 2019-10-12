Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda koordinasyon çalışması yaptı.
Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılarak pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.