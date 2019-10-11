Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

11.10.2019 19:36
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Teknik direktörlük görevine getirilen Samet Aybaba, oyuncularla yakından ilgilendi.

Kaynak: AA
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