Kayserispor'da Kanga ile yollar ayrıldı
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Kayserispor'da Kanga ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Kanga ile yollar ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Kanga ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Kanga ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Hes KAblo Kayserispor Kulübü'nden 'Teşekkürler Kanga' başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcularından Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

(Turan Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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