Kayserispor'da Kana Bıyık Süresiz Kadro Dışı Bırakıldı
Süper Ligin 12. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek Kayserispor'da, Kana Bıyık'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor, Jean Armel Kana Bıyık'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımı profesyonel oyuncularımızdan Jean Armel Kana Bıyık antrenmanlarda, müsabakalarda ve Teknik Heyetimizin belirlediği takım organizasyonlarında gösterdiği disiplinsiz davranışlar sebebiyle Teknik Heyetimizin raporu doğrultusunda ,Yönetim Kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştır."
YORUMLAR (3)
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Kana Bıyık pazar günü kırmızı kart görüp cezalı duruma düştü , nasıl olupta 3 gün içerisinde disiplinsiz bi futbolcu olup kadro dışahan kalıyor yalan haberCevap Yaz Yayından Kaldır
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İşleri güçleri ALGI Zaten cezalılar yeter düşün yakamızdanCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Zaten kırmızı kart cezalısıCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır