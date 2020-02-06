Kayserispor'da kaleci Hakan Arıkan 4 hafta sahalardan uzak kalacak
Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli kalecisi Hakan Arıkan'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
06.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:30
Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli kalecisi Hakan Arıkan'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Arıkan'ın sağ diz kapağı yağ yastıkçığında sıkışma sendromu tespit edildiği belirtildi.
Özel bir hastanede ameliyat olan Arıkan'ın, 4 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği aktarıldı.
Kaynak: AA
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