Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazit Kovid-19'a yakalandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde rutin olarak uygulanan Kovid-19 testinde profesyonel futbolcumuz Bilal Bayazit'in test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup karantina süreci takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.