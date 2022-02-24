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Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazit Kovid-19'a yakalandı

AA, Sercan Küçükşahin - Spor
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Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazit Kovid-19'a yakalandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde rutin olarak uygulanan Kovid-19 testinde profesyonel futbolcumuz Bilal Bayazit'in test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup karantina süreci takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Spor, Haberler

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