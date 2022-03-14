Kayserispor'da ilginç istatistik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor'da ilginç istatistik

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor'da ilginç istatistik

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta öne geçmesine rağmen 3 yenilgi alarak taraftarını üzdü.

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta öne geçmesine rağmen 3 yenilgi alarak taraftarını üzdü.

Süper Lig'de 38 puanda bulunan Kayserispor, oynadığı son 3 maçta 3 yenilgi aldı. Bu üç maçta da skor üstünlüğünü eline alan Kayserispor, maçın ikinci yarılarında kalesinde gördüğü goller ile 3 maçı da mağlup noktaladı. Ligin 27. haftasında deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Kayserispor, 3-2 mağlup olmuştu. Ligin 28. haftasında Kadir Has'ta oynadığı Alanyaspor maçının ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Kayserispor sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Son olarak da Konyaspor ile sahasında oynayan Kayserispor 40. dakikada 2-0 önde iken maçı 3-2 kaybederek 29. haftayı da puansız geçti.

Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 29 maçta 10 galibiyet 8 beraberlik ile 38 puan toplarken 11 kez de yenilgi yaşadı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title