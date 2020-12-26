Kayserispor'da iç saha kâbusu
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Kayserispor'da iç saha kâbusu

26.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:18
Kayserispor'da iç saha kâbusu

Hes Kablo Kayserispor, sahasında galibiyete hasret kaldı.

Hes Kablo Kayserispor, sahasında galibiyete hasret kaldı.

Ligin 14. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta Konyaspor'a yenilen Sarı Kırmızılılar, sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Kayserispor, bu sezon Süper Lig'deki iç saha galibiyetini 1.haftasında 1-0'lık skorla Kasımpaşa karşısında almıştı.

Sarı Kırmızılılar, bu sezon sahasında çıktığı 6 iç saha maçından 4 mağlubiyet, 2 beraberlikle ayrıldı. Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı Erzurumspor, Hatayspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarını kaybederken Karagümrük ve Trabzonspor maçlarından da beraberlikle ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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