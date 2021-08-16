Kayserispor'da Hikmet Karaman sesleri
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Kayserispor'da Hikmet Karaman sesleri

Kayserispor'da Hikmet Karaman sesleri
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Yukatel Kayserispor'da takımın başına Hikmet Karaman'ın gelmesi bekleniyor.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Yukatel Kayserispor'da takımın başına Hikmet Karaman'ın gelmesi bekleniyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Altay'a 3-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni teknik direktör için çalışmalar devam ederken, gündeme Hikmet Karaman'ın ismi geldi. Sarı-kırmızılı yöneticiler, tecrübeli teknik adamla ilk görüşmeleri gerçekleştirirken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.  Anlaşmanın tamamlanması halinde Karaman'ın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gitmesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Kayserispor, Yalçın Koşukavak'la yolları ayırdı
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Kayserispor, Yalçın Koşukavak'la yolları ayırdı
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