Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da hazırlıklar aralıksız devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da hazırlıklar aralıksız devam ediyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak olan Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, kondisyon yüklerken, antrenmanın ilerleyen bölümünde topla birlikte çalıştı. Ligdeki ilk galibiyetini üçüncü hafta Başakşehir deplasmanında alan sarı kırmızılılar, Kasımpaşa maçından da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı