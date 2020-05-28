Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak lig mücadelesi öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
28.05.2020 20:01 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:01
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak lig mücadelesi öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalıştı.
Antrenmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA