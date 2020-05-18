Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
18.05.2020 21:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:02
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalıştı.
İdmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA