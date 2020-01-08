Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor

08.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:51

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Kayserispor, Teknik Direktör Prosinecki yönetiminde çalıştı. İdmanı Başkan Berna Gözbaşı da takip etti.



Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir sezon geçiren ve ikinci yarıya Hırvat Teknik Direktör Prosinecki'yle başlayacak olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya Belek'te kamp yapan sarı-kırmızılı ekip bu sabah yaklaşık 1 buçuk saatlik bir idman yaptı. Başkan Berna Gözbaşı da antrenmanı bir süre takip etti. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, daha sonra ayak tenisi oynadı. Antrenmanın son bölümü ise taktik ağırlıklı geçti. Bilindiği gibi ameliyat olduğu için kampa geç katılan Teknik Direktör Prosinecki, önden yardımcılarını göndererek hazırlıklara başlanmasını istemişti.



Başkan Berna Gözbaşı ile birlikte 2 gün önce Antalya'ya gelen tecrübeli hoca, 2 gündür takımın başında antrenmanlardaki yerini alıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA