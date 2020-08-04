Kayserispor'da hayal kırıklığı oluşturanlar Hes Kablo Kayserispor'da geride kalan sezon istenilen performansı sergileyemeyen futbolcular oldu.

Hes Kablo Kayserispor'da geride kalan sezon istenilen performansı sergileyemeyen futbolcular oldu.

Süper Lig 019-2020 futbol sezonunda Hes Kablo Kayserispor forması altında bazı oyuncular istenilen performansı sergileyemedi. Büyük umutlarla sarı kırmızılı forma teslim edilen Şamil Çinaz, Umut Bulut, Emmanuel Adebayor, Aymen Abdennour, Paul Georges Ntep, Adryan Tavares, Alpay Çelebi, kaleci Eray işcan, Muris Mesanovic ve Mario Situm hayal kırıklığına sebep oldu.

Hes kablo Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman'ın istifası sonrasında göreve getirilen ve 2 hafta sonrasında Kayseri'den ayrılan Samet Aybaba da, hayal kırıklığına sebep olan hoca oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA