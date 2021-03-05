Kayserispor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Kayserispor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

05.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:40
Kayserispor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor, pazar günü deplasmanda yapacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenörler Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ve çift kale maç yaptı. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Kayserispor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
Kayserispor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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