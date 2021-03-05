Kayserispor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

HES Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor, pazar günü deplasmanda yapacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenörler Uğur Kulaksız ve Alper Kelkitli yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ve çift kale maç yaptı. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN