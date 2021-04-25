Kayserispor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi
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Kayserispor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Kayserispor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı.

Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı.

Süper Lig'de son 7 maçında galibiyet alamayan Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı. Dan Petrescu'nun yerine göreve getirilen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bugünkü antrenman sonrasında sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşen ve ayrılık noktasında karşılıklı mutabık olan Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takımdaki görevini noktaladı.

Hamzaoğlu yönetimindeki Kayserispor ligde 6 maça çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 2 mağlubiyet 4 beraberlik alırken, hiç kazanamadı. Kayserispor bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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