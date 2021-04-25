Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
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Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını söyledi.

Tokgöz, "Hamza hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekip, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Kayseri temsilcisi, bu maçlarda rakip ağları 5 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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