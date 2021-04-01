Kayserispor'da Göztepe mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 32'nci haftasında Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Hes kablo Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN