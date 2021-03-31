Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman çift kale maçla sona erdi.

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN