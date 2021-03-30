Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor
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Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor
Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. 1.5 saate yakın süren antrenman çift kale maçla sona erdi.


Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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