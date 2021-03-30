Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. 1.5 saate yakın süren antrenman çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN