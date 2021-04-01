Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları
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Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor
Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarına devam etti.

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Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon çalışmasıyla başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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