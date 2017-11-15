- Kayserispor'da Gençlerbirliği mesaisi devam ediyor

Muammer Yıldırım: "Çok önemli bir maç"

Stephane Badji: "Zor bir maç bizi bekliyor"



KAYSERİ - Kayserispor Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki antrenmanda düz koşunun ardından, ısınma, teknik çalışma, kondisyon ve kısa alanda pas çalışması yapıldı.

Muammer Yıldırım: "Çok önemli bir maç"

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor'lu tecrübeli kaleci Muammer Yıldırım, Gençlerbirliği maçının çok önemli olduğunu kaydederek, "Sakatlığımın ardından iyileştim ve idmanlara başladım. Allah bir daha yaşatmasın. En büyük sakatlığımız bu olsun. Güzel bir gidişatımız var. Her şey yolunda. Bundan sonrada Allah'ın izniyle devam edecek. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Gerçekten çok önemli bir maç. Özellikle onlar için çok önemli bir maç onlarında ilk yarının gidişatı için son şandı diyebilirim. Çünkü içeride oynuyorlar. Sıkıntılı süreçlerden geçiyorlar" dedi.

Stephane Badji: "Zor bir maç bizi bekliyor"

Kendilerini çok zor bir maçın beklediğini belirten Stephane Badji ise, "Haftaya iyi başladık. Antrenmanlarımız iyi başladı. Zor bir maç bizi bekliyor. Aşağıdaki takımlarla oynamak yukarıdakilerden daha zor. Çünkü az puandalar ve daha fazla puan için mücadele ediyorlar. Dikkatli olursak bu maçı alırız. Bu maçtan 3 puan alırsak puan durumunda kırılma olur. Biz yukarıda kalacağımıza inanıyoruz. Bu maç bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.