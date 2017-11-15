Kayserispor'da Gençlerbirliği Maçı Hazırlıkları

Kayserispor'un kalecisi Muammer Yıldırım, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacakları maçtan galip ayrılarak, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.



Muammer Yıldırım, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın tamamen iyileştiğini ve idmanlara çıkmaya başladığını belirtti.



Ligde 19 Kasım Pazar günü Gençlerbirliği ile yapacakları maça değinen ve rakiplerinin zor bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Muammer Yıldırım, şunları kaydetti:



"Çok güzel bir gidişatımız var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Önümüzde Gençlerbirliği müsabakası var. Her iki takım için de çok önemli bir maç. İlk yarı için son şansları diyebilirim, çünkü evlerinde oynuyorlar. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Takım olarak kenetlendik, aynı şekilde devam ediyoruz. Gençlerbirliği deplasmanından da 3 puanla dönüp, taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz."



Hazırlıklar sürüyor



Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde, kulüp tesislerinde yaptığı idmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Antrenmanda futbolcular, kondisyon, pas ve şut çalışması yaptı.



İdmana, milli takım kamplarından dönen Atila Turan ve Oleksandr Kucher de katıldı.