Kayserispor'da Gençlerbirliği Maçı Hazırlıkları
Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon, pas ve şut çalışmaları yaptı.
Yaklaşık 2 saat süren idmana, milli takımlara giden Deniz Türüç, Atila Turan, Cristian Sapunaru, Asamoah Gyan ve Ryan Mendes katılmadı.