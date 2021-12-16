Kayserispor'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında pazar günü saat 16.00'da sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Yukatel Kayserispor maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon çalışması yaptı. Antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.