Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları tamamlandı

HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ligin 19'uncu haftasında Gaziantep deplasmanına gidecek olan Kayserisporlu futbolcular, son idmanda kondisyon, çift kale maç ve taktik çalışması yaptı. Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sarı-kırmızılılar maç için kara yolu ile Gaziantep'e hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN