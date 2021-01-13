Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

13.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:06
Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Donald Trump Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Ankara Uyuşturucu Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 15:09:33. #1.14#
title