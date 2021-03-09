Kayserispor'da galibiyet sevinci

Hes Kablo Kayserispor, Hatayspor'u devirerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Başkan yardımcısı İsa Gün, ligde iyi bir ivme yakaladıklarını söyledi.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelen ve müsabakayı 3-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor'da moraller yüksek. Rizespor'dan sonra Hatayspor'u da yenerek 2 maçta 6 puan kazanan sarı kırmızılılarda yüzler gülüyor. Hes Kablo Kayserispor Başkan yardımcısı İsa Gün, "Ligde kritik haftalara girildi. Artık alınan her puanın çok önemi var. Bu süreçte 2 maçta 6 puan alarak ligde üst sıralara çıkmaya başladık. Bu da bizi ziyadesiyle sevindirdi. Amacımız bu çıkışı sürdürmek. Bu hafta sahamızda Galatasaray ile karşılaşacağız. Bu zorlu maçtan da puan veya puanlar almak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı