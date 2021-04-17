Kayserispor'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Kayserispor'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, dün deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Deniz Çoban: Beşiktaş'ın golünden önce net bir faul var
Deniz Çoban: Beşiktaş'ın golünden önce net bir faul var
Fatih Karagümrük, Franck Ribery için harekete geçti
Fatih Karagümrük, Franck Ribery için harekete geçti

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, dün deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig'de mücadele eden Hes kablo Kayserispor, dün deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligde son galibiyetini deplasmanda Atakaş Hayatspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Kayseri temsilcisi, sonrasında oynadığı 6 mücadeleden 3 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Puanı 34 olan sarı-kırmızılı takım salı günü evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Burak Deniz Demet Akalın Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Fatih Terim Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankaragücü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayserispor'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 16:38:32. #1.16#

title