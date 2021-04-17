Kayserispor'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, dün deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, dün deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig'de mücadele eden Hes kablo Kayserispor, dün deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligde son galibiyetini deplasmanda Atakaş Hayatspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Kayseri temsilcisi, sonrasında oynadığı 6 mücadeleden 3 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. Puanı 34 olan sarı-kırmızılı takım salı günü evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN