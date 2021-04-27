Kayserispor'da galibiyet alamayan Samet Aybaba'nın Adana Demirspor'da bileği bükülmüyor
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Kayserispor'da galibiyet alamayan Samet Aybaba'nın Adana Demirspor'da bileği bükülmüyor

Kayserispor'da galibiyet alamayan Samet Aybaba'nın Adana Demirspor'da bileği bükülmüyor
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekibi Hes Kablo Kaysersipor'u bu sezon 8 maçta çalıştıran ve hiç galibiyet elde edemeyen teknik direktör Samet Aybaba, sonrasında çalıştırmaya başladığı Adana Demirspor'da ise çıktığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

SÜPER Lig ekibi Hes Kablo Kaysersipor'u bu sezon 8 maçta çalıştıran ve hiç galibiyet elde edemeyen teknik direktör Samet Aybaba, sonrasında çalıştırmaya başladığı Adana Demirspor'da ise çıktığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 9'uncu haftasından itibaren teknik direktörlük için Samet Aybaba ile anlaştı. Kayseri temsilcisi, Aybaba yönetiminde karşılaştığı Galatasaray ile 1-1, Fatih Karagümrük ile 0-0, Göztepe ile 1-1, Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken, Fraport-Tav Antalyaspor'a 2-0, İttifak Holding Konyaspor'a 2-1, Gençlerbirliği'ne 3-2, Beşiktaş'a ise 2-0 yenildi. Kötü sonuçların ardından Samet Aybaba ile sarı kırmızılı takımın yolları ayrıldı. Bir süre takım çalıştırmayan Aybaba, sonrasında memleketi olan TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor ile anlaşma sağladı. Aybaba, Adana Demirspor yönetiminde çıktığı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0, Yılport Samsunspor'u 2-0, İstanbulspor'u 2-0, Eskişehir ile 1-1 berabere, Ankara Keçiörengücü'nü 2-0, Akhisarspor'u 3-2, Altınordu'yu 1-0, GZT Giresunspor'u 3-0, Tuzlaspor'u ise 3-0 yendi. Bu sonuçların ardından Adana Demirspor, ligin bitimine 2 hafta kala 64 puanla lider durumda bulunuyor.

- Kayseri
Kayserispor'da galibiyet alamayan Samet Aybaba'nın Adana Demirspor'da bileği bükülmüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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